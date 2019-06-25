長榮航空發言人陳耀銘在記者會上秀出空服員委託書。(圖擷自中時電子報FB)

長榮航空下午3點記者會，宣布有百名空服員表態要回家。（中時電子報FB直播）

長榮空服員陸續表態要「回家」，長榮航空發言人陳耀銘表示，工會非法扣留他人護照，將向地方分局報案，也透露目前接獲近百位參加罷工行動的空服員，直接或間接聯繫，表明回公司服勤意願，人數快速增加當中。

陳耀銘說，長榮航空近日接獲許多空服員希望返回工作崗位，請公司協助取回三寶，但桃園市空服員職業工會卻以各種理由推脫拒還三寶，包括律師沒有在現場，陳耀銘說，委託書都是經過公證，怎樣都不可能造假。

他表示，長榮航於6月23日、24日連續兩天，攜帶40份經法院公證人認證過的委託書，向工會領取三寶，但工會都拒絕。6月24日一名空服員本人已第三度前往，工會仍不讓其取回三寶，長榮航空對桃空職工的惡劣行徑強烈譴責。

陳指出，將會依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者），向地方分局報案，長榮航空呼籲桃空職工尊 重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

陳耀銘同時反問工會：「護照到底放在哪裡？」到底是放在哪個地方，要取回都要2天。他也不解，為何工會比法院還大，連法院認證的文件，工會都可以不認，「我們不是法治國家嗎？」

長榮航空表示，歡迎空服員歸隊回來支援，目前已接獲近百位參加罷工行動的空服員，透過電話直接聯繫、間接由同仁轉達或是採用e-mail等方式，表明返回公司服勤的意願，且人數快速增加當中。

長榮航空表示，工會在與公司協商時，爭取權益時會喊「禁搭便車」，但罷工時卻「禁止下車」，這種行為跟方式很難被人接受，跟黑幫沒兩樣，口口聲聲說要幫會員爭尊嚴，但如今會員想退出都不行。

(中時電子報)