為避免雇主低報勞保、就保及勞退薪資，勞保局主動比對107年度財稅薪資資料，如果發現勞工的投保薪資、提繳工資有偏低情況，將分批自今年7月1日及8月1日逕行調高，預估今年通知逕調勞保或就保薪資單位38600家、逕調人數12萬2576人；通知逕調勞退提繳工單位達47174萬餘家，逕調人數達17萬4290人。

勞保局預估，如果雇主均無申覆，預估每月勞保將增加保險費收入5千多萬；退休金每月將增加8千多萬。通知逕調的行業別前三大包括批發零售業、製造業及營建業。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，預估首批逕調通知函會在6月27日寄出、第二批則會在7月26日寄發，但逕調通知依據是透過財政部取得107年度財稅薪資臨時所得資料辦理，如勞工逕調後的金額與每月薪資總額不符，事業單位可以在收到逕調通知函30日內，檢具薪資明細等資料辦理更正。

至於雇主為何會低報？楊佳惠說，可能是加薪後忘了調整投保金額，但如有調薪，申報調整期限應在每年2月底及8月底前，填具投保薪資調整表；她說，如果有單位被多次、連續逕調，將會列入後續追蹤並辦理專案查核，如經查核違法屬實將依法裁罰，以督促雇主誠實申報員工投保薪資、提繳工資。

(中時 )