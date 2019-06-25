台南一名酒吧女小君與周姓男友分手，周男卻苦苦糾纏不肯放手，藉口上廁所進入小君房內，用絲襪綁住她雙手、還用衣服塞住她嘴巴，性侵得逞。周男遭告後辯稱是「分手砲」，但台南地院審理認為，如果是合意性交，為何把衣物塞進口中？依強制性交罪判周男4年徒刑；之後周男還破壞房門，竊取小君液晶電視，依侵入住宅竊盜罪判刑8個月，兩案合併應服刑4年6個月。可上訴。

判決指出，周男與在酒吧工作的小君原是男女朋友關係，在兩人分手後，周男於2017年12月某日，在小君工作場所外等她，藉口要送小君回家，強制將她拉上車。

到小君住處後，周男又藉口想上廁所，進入房內周男立刻鎖住房門，將小君壓制床上，並用絲襪綁住小君雙手、用衣服塞進她嘴中，之後脫掉小君衣物性侵得逞。

法院審理時，周男辯稱這是雙方在復合後，自然而然地發生性行為。但根據送驗證物（白色上衣）的結果發現，上面不僅有小君的血跡還有唾液，證明小君說她被衣物塞嘴是可信的。法官認為，若真的是兩情相悅，怎會在雙手捆綁，嘴裡強塞衣服的情形下進行性交行為，可見周男辯解不可採信。

(中時電子報)