桃園市空服員職業工會幹部25日對媒體說明罷工狀況。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工持續進行，罷工成員高喊口號。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工持續進行，桃園市空服員職業工會25日指出，目前僅3位組員想拿回三寶（員工證、護照、台胞證）。此外已經有2200位會員繳交三寶，若有組員想要拿回三寶，因為工會需要了解她狀況，更因此需要本人來領。

工會成員表示，目前本人想拿回三寶的組員，僅有3位。雖然還有其他人填了委託書，請資方拿回三寶，但是這是重要證件，需要本人領取，並非刁難。她也說，這些人也許是受到公司脅迫，工會也想幫助她們，而非公司給她們心理壓力。

另外外界質疑，罷工當天，有空服員已經完成報到手續，卻在4點前罷工。工會幹部表示，當天從下午4時開始，就不提供勞務，這點是完全合法的。

律師楊貴智也說，當初空服員簽署的同意書，就已經約定，要取回三寶，需要按照工會的指示，也就是需要本人取回。工會並沒有扣留三寶，而是要按照程序。他也說，按照《勞資爭議處理法》，糾察線內原本就只有會員可以進入，而且組員親自領回，工會也需要確認，是真心想要退出，還是受到公司脅迫或者不當打壓。

針對何時與長榮航空協商？工會幹部說，政府一直有積極協調，工會對於訴求也已經讓步很多，如目前勞工董事的部份，很早就提過，不堅持設立，是希望公司進行重大決策的時候，勞工可以參與、討論。至於禁搭便車的部份，因是全體會員的決議，不過也可以和資方，商討其他更和緩的方式，其他的 日支費、飛安獎金的部份，都是開放態度討論。

幹部也批評，根據最新接到的消息，若空服員拿了三寶，回到公司支援，雖然年終獎金、優待機票，都可以和公司討論，可是罷工幾天，就記幾天的曠職。希望大家了解公司，對想要回到公司上班空服員的態度。

另外25日仍有海外返台的空服員，到罷工現場繳交三寶，1名25日返台的空服員說，才飛回台灣，馬上加入罷工行列，希望站出來，展現對罷工支持。她說，覺得有義務站出來，是爭取更合理的空間。「我的信念很簡單，我們也沒有想要影響旅客權益，但是我們真的沒有其他方法，可以讓公司重視我們！」

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(中時 )