英國最新研究發現，特定抗膽鹼劑（Anticholinergic drugs）的藥物會讓中老年人癡呆機率提升將近50%，這些藥物都是一些常見藥物，例如用於治療癲癇、帕金森氏症、憂鬱症、大小便失禁的藥物。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國諾丁漢大學（University of Nottingham）研究團隊24日刊登在美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）的研究指出，部分用於治療癲癇症、憂鬱症、帕金森氏症、大小便失禁的抗膽鹼劑藥物可能會導致人腦出現病變。

研究團隊追蹤了2004至2016年間284,343位55歲以上英國中老年人病史，發現當中近59,000位被確診患有癡呆症的病人，56.6%曾服用過含抗膽鹼劑的藥物，團隊進一步追蹤患者年齡及服用的劑量，得出結論認為高齡患者若服用高劑量抗膽鹼劑藥物長達3年，他們罹患癡呆症的機率會比平常人高出49%。

研究推測，這些藥物可能透過阻斷神經信號來讓患者放鬆肌肉，過程中也造成了大腦中關鍵神經元的退化；此外，研究也不排除大腦中血液供應出現變化導致受損，繼而引發失智，又或者，服用這些藥物導致腦部發炎。

長期以來醫學界都在關注服用抗膽鹼劑藥物和罹患失智症之間的可能關聯，報告第一撰稿人暨諾丁漢大學教授柯普蘭（Carol Coupland）表示，這份研究相當重要，因為它找到了強烈證據顯示長期服用抗膽鹼劑藥物和罹患失智症之間的關聯，同時它也指出哪幾類藥物和此症狀之間有比較強烈的關係。

不過團隊也強調，此份研究報告只是點出了服用抗膽鹼劑藥物和癡呆症之間的關聯，並不代表兩者之間有直接因果關係，研究人員也不排除或許在服用藥物之前，這些患者早就已經出現失智症狀。不過如果後續研究證實兩者之間確有直接關係，這些藥物在其中扮演的角色就相當大，最多每10位失智患者中就一位是因為服用這些藥物引發症狀。

報告內容建議醫生在開抗膽鹼劑藥物給中高齡患者時應該特別謹慎小心，不過也警告患者不應在未和醫生商討前就隨便停藥。

(中時電子報)