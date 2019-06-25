長榮航空發言人陳耀銘今（25）日表示，目前已取得70位參與罷工空服員的委託書，委由公司協助取護照、台胞證、員工識別證三寶，公司歡迎空服員歸隊回來支援，目前已接獲近百位參加罷工行動的空服員，透過電話直接聯繫、間接由同仁轉達或是採用e-mail等方式，表明返回公司服勤的意願，且人數快速增加當中。

陳耀銘說，因桃園市空服員職業工會（桃空職工）遲遲不肯歸還空服員三寶，長榮航空將會依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者），向地方分局報案，長榮航空呼籲桃空職工尊重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

長榮航空表示，桃空職工6月20日發起罷工行動開始收取空服員三寶，但因為陸續有空服員不認同桃空職工發動突襲式罷工，以及用禁搭便車為由造成協商破局，因此想要返回公司值勤，但是礙於工會壓力不敢自己前往取回，因此填妥委託書並經桃園地方法院民間公證人公證後，透過公司向桃空職工取回三寶。

長榮航空於6月23日及24日連續兩天，攜帶近數十份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但是工會卻以限本人親自取回、質疑委託書真偽…種種理由拒絕歸還。6月23日桃空職工幹部也公開說明只要本人前來即可領回三寶，但昨（24）日一名空服員本人已第三度前往，桃空職工仍不讓其取回三寶，長榮航空對桃空職工的惡劣行徑強烈譴責。

(工商 )