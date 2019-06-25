大聯盟第一的火球男希克斯(Jordan Hicks)受傷了！紅雀球團宣布希克斯投球的右肘尺骨附屬韌帶受傷，但沒說明具體情況。如果要進行韌帶重建手術，就表示他要報銷很長一段時間了。他原本希望是肱三頭肌受傷，結果是最麻煩的韌帶問題。

希克斯去年就以菜鳥身分奪佔速球榜，今年全聯盟最快的50顆球有48顆是他投的，清一色是沉球(Sinker)，最快一顆時速104.3英里(約167.8公里)，平均球速101.1英里。他本季自責分率3.14，紅雀有意培養他當終結者。

洋基守護神查普曼(Aroldis Chapman)年過30仍以均速99.9英里(沉球)居左投之冠。希克斯受傷之後，查普曼重登大聯盟速球王。希克斯雖然球很快，但控球火候不夠，三振能力不如查普曼。查普曼本季依然凶猛，自責分僅1.20，每9局可三振12.7人，而且很少挨轟。

(中時電子報)