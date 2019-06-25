台中市大里區公所行銷區內特色景點，推出「杙起漫步」智慧導覽，邀民眾暢遊大里區。（林欣儀攝）

打造一區一特色、引進觀光財，台中市大里區公所規畫「杙起漫步」智慧導覽行程，只要下載APP並在範圍內，就能以360度影像暢遊區內特色景點，邀民眾暢遊大里杙。此外，中興商圈結合傳統與創意，設計以大里特產鹹菜為元素的「杙仔餅」，也盼行銷大里。

大里區長鄭正忠與多位里長一同點亮古色古香的小提燈，為「杙起漫步－智慧導覽大里行」活動揭開序幕。鄭正忠說，大里區內有福興宮、振坤宮等許多古蹟，也有新的建設康橋河岸、軟體園區等新建設，盼透過導覽帶領民眾深刻了解大里杙。

修平科技大學畢業的陳虔逸打開手機APP，只要身處景點周邊8公尺範圍，就能透過APP導覽該景點特色，拿著手機旋轉，更能看到360度場景，陳虔逸說，以往景點導覽仰賴人工，較不方便，現在拿著手機就能一窺該處歷史，幫助遊客參與其中。

鄭正忠說，公所配合活動推出3條輕旅行路線，即日起開放民眾報名，可看看大里的美景、歷史文物或騎自行車暢遊區內。

位於大里區的中興商圈也以老街著名「鹹菜」為主要元素，設計出新款「杙仔餅」，盼透過伴手禮的形式行銷大里區，吸引更多特色商店與遊客。

(中時 )