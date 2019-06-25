管罄貼出和倪安東及一群朋友合影。（圖／翻攝自kris_kuan IG）

33歲歌手倪安東先前因出軌管罄，去年4月和正宮Vivi簽字離婚，傳管罄為和Vivi和解花了約台幣30萬元，事隔一年後，最近管罄分享自己和一群朋友去看電影大合照，倪安東也同框陪在旁邊，可見兩人感情依舊。

倪安東10年前參加《超級星光大道》出道，2014年倪安東首度透過影片承認早在2010年結婚生女，2017年倪安東爆出婚外情，傳聞他向Vivi坦白驚人偷吃花名單，有女主播、也有女神級藝人，倪安東坦承和管罄發生關係，管罄則否認，Vivi為此提告，求償100萬元，最後Vivi同意和管罄和解，但和解金額不願多談。

離婚官司告一段落後，倪安東曾發文吐露感想：「造一個家不是件容易的工作，今天我們朝著正確的方向邁出了一大步。」最近管罄則在IG貼出和朋友去看玩具總動員四午夜場，笑說：「我還年輕？我還年輕。」而倪安東就站在她旁邊，兩人穿著黑色情侶裝，似乎已經小三扶正。

(中時電子報)