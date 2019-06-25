2020總統選舉將近，許多民調紛紛出爐。據最新民調顯示，藍白綠三陣營競逐下，總統蔡英文支持度勝過高雄市長韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘、前新北市長朱立倫以及台北市長柯文哲；而若柯文哲沒有參選，在藍綠對決時，蔡英文支持度也都領先韓、郭、朱。對此，資深媒體人黃暐瀚提出蔡領先群雄的四大原因，但他也表示，韓流眼前遇到的亂流，先得過初選，還要贏大選，「今天的民調是輸了，但六個月後的事，還很難說」。

針對2020總統大選的可能競選組合，TVBS民調顯示，若國民黨由韓國瑜參選，與蔡英文、柯文哲對決時，蔡英文支持度較5月8日上升12個百分點，至37%，韓國瑜支持度為29%，則下滑10個百分點，柯文哲也下滑6個百分點，為20%，蔡英文總統支持度上升，首度領先。

對此，黃暐瀚在臉書表示，這個結果與他上週分析「反送中後、蔡得利、柯韓傷」完全契合。不過他認為，民調是一時一地的，半年前九合一選舉，民進黨大敗，蔡民調不到20%，半年後撿到槍，民調爬回35%，領先群雄，半年的差距如此之大。他說蔡能用半年的時間「爬上去」，也就不可能在半年之後「跌下來」，民調要注意，不要太在意。

黃暐瀚也針對這份民調進行分析，並提出四點解讀，包括一、反送中後，蔡總統廣獲年輕人支持。民調爬升。二、反中氣氛讓柯韓受創，年輕人支持度兩人都下滑。三、民進黨初選過後，綠營團結，蔡總統綠營支持度回升。四、國民黨初選混戰，韓國瑜持續受傷，藍營挺韓比例降低。

「還是那句話，韓流眼前遇到的亂流，先得過初選，還要贏大選」。黃暐瀚認為，今天的民調是輸了，但六個月後的事還很難說。

(中時電子報)