封島5年的基隆嶼，25日終於全面開放，基隆市政府將規畫透過登頂步道攻頂，可獲得攻頂證書。（基隆市政府提供）

基隆嶼生態豐富，處處可見美麗的鐵炮百合，是尚未被汙染的珍貴寶地。（基隆市政府提供）

封島5年的基隆嶼，25日終於全面開放，首日就有成團的學生開心登島。（基隆市政府提供）

有「台灣龍珠」、「杙峰聳翠」美譽的基隆嶼，自2014年封島迄今5年，完工期從去年暑假起就一延再延，終於在25日宣布全面開放。市長林右昌表示，除了可以欣賞7種以基隆為名的植物，還有神秘的「11個基隆」秘境，等著大家去探尋。

林右昌表示，在開放前就已經有超過5000人預約25日登島，基隆嶼在經過環境步道整理後，變得更加安全，且做為一處塊風水寶地，登島並不困難，6至9月間很適合到此一遊，島上有許多鳥類與爬蟲類棲息，可以嘗試攻頂，市府未來也會規畫頒發攻頂證書，呼籲大家暑假可到潮境、八斗子、和平島、色彩屋、基隆嶼，規畫2天1夜行程。

林右昌透露，「11個基隆」秘境，包括在島上各方面欣賞基隆山、基隆港、基隆市的角度，還可欣賞7種以基隆為名的植物，包括瀕危的基隆蠅子草、基隆筷子芥，還有基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥和基隆天胡荽。

交通旅遊處長李綱表示，想去基隆嶼的民眾，只要選定經市府核准登島的船舶，可以在碧砂、八斗子、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，25日這天登島的前100名遊客，也已獲得市府準備的限量紀念品。

李綱說，為落實永續觀光，正式開放後除船費外，市府將另向登島遊客收取100元保育維護費，做為基隆嶼資源保育及環境維護費用，以維持觀光遊憩品質及環境資源保育，賦予基隆嶼一個新的開始。另外，配合開放登島，遊客只要憑登島保育維護費票券收執聯，到碧砂漁港的特約店家即可享有9折優惠。

(中時 )