基隆嶼生態豐富，基隆野鳥學會常務理事沈錦豐近期就拍到，數千隻的「波灰蝶」上演「群蝶共舞」，令人嘆為觀止。（沈錦豐提供）

基隆嶼是重要的漁場與休閒觀光場域，同時也是珍貴的自然生態園地，除了可欣賞以基隆為名的7種獨特植物外，還有珍貴鳥類與昆蟲，其中基隆野鳥學會常務理事沈錦豐近期就拍到，成群的「叉尾雨燕」在基隆嶼的空中舉辦「交配派對」，還有數千隻的「波灰蝶」上演「群蝶共舞」，令人嘆為觀止。

基隆嶼及周邊大小島礁，皆為火山生成的島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。熱愛拍攝並致力於環保的沈錦豐，5月底就曾登島拍下「群鳥交配」以及「千蝶共舞」的精采盛況。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐在基隆嶼拍到的上千隻蝴蝶中，以波灰蝶為最大宗，約占8成。（沈錦豐提供）

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐在基隆嶼拍到珍貴的「雌擬幻蛺蝶」，是基隆嶼的新紀錄種。（沈錦豐提供）

沈錦豐表示，當時他看到近百隻的叉尾雨燕，在稜線上聚集鳴叫，並多次在空中交配，許多隻成對的雌雄叉尾雨燕，上下黏在一起超過1秒鐘，上演「空中交配趴」。

沈錦豐說，除了叉尾雨燕外，他也從燈塔到觀景台，首次看見數千隻的蝴蝶群舞，其中以波灰蝶較多，大約占8成，且體型最小，其他還有淡青雅波灰蝶、大娜波灰蝶及雅波灰蝶。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐在基隆嶼拍到珍貴的「細灰蝶」，也是基隆的新紀錄種。（沈錦豐提供）

他還說，由於波灰蝶屬於熱帶蝶種，基隆嶼不但是離島，也算是非常偏北的棲地，能有如此大量也確實值得進一步觀察。另外細灰蝶、角紋小灰蝶也很特殊，基隆其他地區都沒有，但竟然在基隆嶼發現新紀錄，有趣的是基隆嶼上並沒有已記錄過的寄主植物，研判是取食新的寄主植物。

此外，基隆嶼上有海拔189.3公尺的基隆島燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺基隆海檻，成為獨特的特色景觀。

(中時 )