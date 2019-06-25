旗津黑沙藝術節7月5日將登場，預計吸引75萬遊客。（柯宗緯攝）

旗津黑沙藝術節7月5日將登場，祭出系列活動及冰品，令人沁涼消暑。（柯宗緯攝）

旗津黑沙玩藝節7月5日將登場，觀光局25日舉辦記者會宣布多項亮點，開幕由嘻哈天團玖壹壹開唱助陣，20座特色沙雕如Q版韓國瑜、史努比等造型，另首度結合AR尋寶，並與旅宿業推出套裝優惠方案，搶攻暑假旅遊商機，估計吸引75萬人潮。

觀光局長潘恒旭表示，黑沙玩藝節是暑期最盛大活動，今年沙雕策展概念為「愛來高雄呦」，邀請國內外知名沙雕師，共同創作出20件精彩作品，包括14件主題沙雕及6座環保沙雕，包括觀光大使史努比、「我是馬克」、愛情摩天輪等意象。

特別的是，今年首創「沙雕舞台」及4米5高的主雕「騎鯨遇到愛」，沙雕舞台避開雨天趕工製成，舞台足以支撐舞者跳舞，不會崩塌。另有沙灘排球賽、螢光派對、夏至啤酒節、愛的營火晚會、愛情電影院等系列活動。

今年還結合AR技術，與《lifi 未來生活》APP業者合作，舉辦「沙郎黑呦」活動玩4大關卡，取得貝殼打開蒐集珍珠，即可抽電影票、7超商商品卡、黑沙冰品等好禮。

黑沙玩藝節從7月5日至28日，為期24天，觀光局預估會有75萬人次。另外高雄多家旅宿業者，翰品酒店、福華飯店、英迪格酒店、H2O水京棧等推出高鐵假期二日遊或住宿優惠，旗津當地小吃、海產、租車行等業者也有折扣。

(中時 )