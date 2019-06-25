長榮航空空服員罷工第6天，長榮證實有近百名空服員發現工會訴求與原先的落差太大，想取回三寶（護照、員工證、台胞證）回來上班，但遭桃園市空服員職業工會百般阻撓，24日晚間有空服員在律師陪同下想親自領回三寶，同遭工會拒絕。對此，長榮航空表示將採法律途徑提告，並酸工會是「禁搭便車、不准下車」。

長榮航空指出，工會遲遲不肯歸還空服員三寶，公司將會依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者），向地方分局報案，長榮航空呼籲工會尊重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

長榮航空表示，工會6月20日發起罷工行動，便開始收取空服員三寶，但陸續有空服員不認同工會突襲式罷工以及用禁搭便車為由造成協商破局，因此想要返回公司值勤，但是礙於工會壓力不敢自己前往取回，因此填妥委託書，並經桃園地方法院民間公證人公證後，透過公司向桃空職工取回三寶。

長榮航空於6月23日及24日連續兩天，攜帶近數十份經法院公證人認證過的委託書，向桃空職工領取三寶，但是工會卻以限本人親自取回、質疑真偽、沒有律師在場等理由拒絕。24日晚間，一名空服員本人第三度前往，工會仍不讓其取回三寶。

長榮質疑，空服員按個人意願想取回護照，這麼簡單的事，工會卻搞得好像去西天取經這麼困難，罷工前喊禁搭便車，現在又不准下車，公司對工會的行為非常不能接受。如果會員要取回三寶都需要2天以上，那當未來要發回2000份三寶，工會要花幾天時間？

外傳長榮發文外交部，希望協助空服員重新辦護照，長榮指出，確實有向外交部尋求協助，但外交部還未同意，公司還要就一些法律問題斟酌。

長榮討「罷工三寶」爆口角 入夜空服員爬3樓「高空抗爭」

(中時 )