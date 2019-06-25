雨區擴大！北北基、桃竹花7縣市豪雨特報 16:102019/06/25 中時 廖德修 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為豪大雨特報。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於對流旺盛，雨區範圍再擴大，氣象局下午3點25分發布豪雨特報，北北基、桃園、新竹、花蓮共7縣市，有局部大雨或豪雨發生，南部、東半部、南投地區、中部山區及馬祖有局部大雨。慎防瞬間大雨、雷擊、強陣風。 水利署防災資訊服務網也發布「桃園市復興區」二級淹水警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。 (中時 ) #大雨 #縣市 #北市 #新北 #桃園市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北消防夏令營 成為防災小尖兵 11:502019/06/21 生活 新北跳蛙公車推月票 每段省5元 04:102019/06/22 社會新聞 新北消防夏令營 培養防災小尖兵 04:102019/06/22 地方新聞 迷你足球到桃園 體育局長莊佳佳也來踢 21:592019/06/22 體育 新北112人 接棒環保小局長 04:102019/06/23 地方新聞 台美毒品防治交流 新北與拉瑪大學座談 04:102019/06/23 社會新聞 新北青春專案青少年安全FUN暑假 04:102019/06/23 社會新聞 港澳人在台設籍逼萬人 新北最多 04:102019/06/25 產業．科技 特色烘焙賽 促進糕餅業轉型 04:102019/06/25 地方新聞 因為這緣故 勞權律師：長榮高雄空服員白罷工了 14:422019/06/25 生活 生活熱門新聞 不罷工了！百名長榮空服員要回家 - 生活 性福竟變悲劇！醫：要避免這姿勢 - 生活 罷工空服員爭什麼？官方揭密：薪水真高 - 生活 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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