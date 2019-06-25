由於對流旺盛，雨區範圍再擴大，氣象局下午3點25分發布豪雨特報，北北基、桃園、新竹、花蓮共7縣市，有局部大雨或豪雨發生，南部、東半部、南投地區、中部山區及馬祖有局部大雨。慎防瞬間大雨、雷擊、強陣風。

水利署防災資訊服務網也發布「桃園市復興區」二級淹水警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

(中時 )