基隆市政府祭出「青年孵育獎勵補助計畫」，有8家企業獲得補助，市長林右昌（右）相信，對於年輕人的創業能量會有很大幫助。（基隆市政府提供）

基隆市政府為促進中小企業創新研發的動能，繼11日宣布辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，共有8家業者獲得政府補助後，25日再公布，另外辦理的「基隆市青年創業孵育獎勵補助計畫」又有8家企業脫穎而出，共獲得160萬元補助金，藉此扶助青年創業，帶動基隆產業經濟。

市長林右昌表示，今年的青年孵育獎勵補助計畫共有24家業者投件，有8家創新產業業者脫穎而出，一家可獲得20萬元補助金，也代表市府這幾年來的努力，已經讓年輕朋友對未來產業有新的想法。

林右昌指出，20萬的獎補助金額雖然不大，但可以透過這個平台獲得產發處更多協助，包括圓夢貸款、中小企業信保基金等資金資源，年輕人創業最大的困難不外乎就是資金跟空間，這對於年輕人的創業能量相信會有很大幫助。

產業發展處表示，8家通過審查的業者分別是「熙格瑞綠能生物科技有限公司」負責發展室內量產養殖技術與系統；「穎創資訊服務有限公司」開發一套魚菜共生的監控系統；「好好咖啡店」以手作的堅持讓顧客吃到安心的好味道；「無界運動有限公司」主打女性友善的運動工作室。

另外，「銀河牛肉麵餐館」嚴選的食材提供平價美味；「安民網路多媒體科技股份有限公司」利用影音方式呈現破解謠言形式；「阿戴商號有限公司」藉由花藝喚起大家對美好生活追求的心念；「陽光充氣運動休閒用品有限公司」商品採用工業用充氣材料。8間青創企業藉由補助實踐創新計畫，可強化核心技術。

(中時 )