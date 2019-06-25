臺南市政府今年推出「臺南HIGH一夏」系列活動，宣傳臺南多元的夏季觀光活動與旅遊，市府觀光旅遊局連續5年以不同主題拍攝影片宣傳，今年影片特別邀請城市創作女聲吳汶芳擔綱影片主角，因拍片時深刻體會臺南的觀光魅力及人情味後留下難忘印象，並特別將輕快節奏朗朗上口且被譽為2019洗腦神曲的「愛不厭詐」一曲，改寫歌詞融入在臺南拍攝影片時收集的視角及回憶，讓影片充滿著獨特的文青臺南味。

觀光旅遊局表示「今年邀請吳汶芳來臺南拍攝影片時巧遇不少粉絲，已掀起粉絲高度討論及期待，首波「臺南CIAO夏趴」完整版影片已於6月24日在臺南旅遊Facebook粉絲團推出，30秒精華版也將於電視頻道等處託播，7月24日前也會在臺北車站大型電子看板播放，歡迎各位喜愛臺南、喜愛吳汶芳的民眾看完片後，跟著吳汶芳一起來邂逅臺南的在地魅力吧！

2019臺南HIGH一夏系列活動有「臺南國際芒果節」、「一見雙雕藝術季活動」、「七股海鮮節」、「臺南夏日音樂節」、「臺南市水域遊憩體驗活動」、「孔廟文化節」、「臺南七夕愛情嘉年華」、「16歲成年禮」、「16歲小戲節」、「臺南街頭藝術節」等，而每隔兩年舉辦的「WBS第五屆U12少棒錦標賽」也將於7/26-8/4在新設亞太國際棒球訓練中心開打，炎炎夏日，趕快安排一趟臺南夏日之旅，造訪系列活動最夏趴的臺南！

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(中時電子報)