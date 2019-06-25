暑假戲水旺季將至，基隆市政府今年持續推動市內游泳池持樂學卡享門票優惠，透過豐富安全暑期營隊與獨木舟體驗，讓基隆市學生在安全水域游得安心、充實親水體驗，有一個有趣又平安的暑假生活。

市長林右昌25日在記者會中指出，透過宣導水域安全，提醒小朋友安心戲水，保護自己。有別傳統游泳營隊之外，今年和海大等校合作舉辦獨木舟體驗營，推廣海洋運動。他今天在市務會議要求教育處，加強基隆市水域安全宣導與巡查工作，避免憾事發生。

教育處代理處長陳淑貞表示，今年水安政策主軸「基隆暑期樂游趣，安心戲水再升級」，暑假長達60天，教育處規畫與校外會、市府各單位於暑假每周三、週六執行水域聯合巡查，今年增加潮境公園潮間帶及大坪海岸、富民親水公園2處水域。

此外，巡查處還有石公潭水域、外木山澳底沙灘與中山、安樂區海岸線、友蚋溪、海大貯木池、和平島公園、長潭里垃圾場防波堤及中正區海岸線等處，還製作毛巾向民眾宣導水域安全「防溺5步」、「救溺10招」，提醒民眾應在安全水域戲水。

教育處表示，市府連續3年與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元。今年市府暑期學校游泳營隊增加梯次，總計6校36營隊，比去年增加10梯次，共開放566名額。營隊包含浮板打水、韻律呼吸、水母漂等基礎游泳能力教學、水中自救、浮潛及潛水體驗。

今年結合體育署運動i台灣計畫，與海洋大學共同舉辦「親子攜手遊海洋」特色水域活動，從7月1日至8月31日，每天在海大小艇碼頭，都有獨木舟體驗活動，鼓勵家長帶小朋友到安全且有救生員的水域戲水，透過參與營隊增強學生基礎防溺自救能力，體驗獨木舟輕艇運動，給小朋友一個有趣又平安的暑假。

(中時 )