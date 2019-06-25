台中市長盧秀燕直指「中央拿我們的錢當大爺」，要求各局處爭取中央補助經費，「千萬不要客氣！」（王文吉攝）

台中市政府25日在行動市政會議中，討論各局處向中央爭取補助的經費墊付案。盧秀燕表示，台中市是全台繳稅給中央最多的城市之一，每年將近1400億元，而中央分配給市府的卻不到1000億元。盧秀燕直指「中央拿我們的錢當大爺」，她要求各局處必須更積極爭取中央補助經費，要據理力爭，千萬不要客氣！

盧秀燕25日主持行動市政會議，會中討論各局處向中央爭取補助的經費墊付案，由於中央政府補助經費和地方配合款的比例失衡，常有市府高比例負擔情形。盧秀燕要求各局處必須更積極爭取中央補助經費，千萬不要客氣。

盧秀燕說，台中市是全台繳稅給中央最多的縣市之一，每年上繳將近1400億元，而中央每年分配給市府，我們拿回來的錢，卻不到1000億元，「簡直是繳稅給中央當大爺」！

盧秀燕提到，台中市過去4年上繳將近6000億元，難怪市府預算一直不夠用。她指出，中央給地方的補助額度每案不盡相同，各局處應更認真向中央提案，爭取經費要據理力爭，千萬不要客氣，認真爭取到最高補助額度。

(中時 )