南投縣衛生局針對南投市復興路某鵝肉攤，在本月6日發生28名客人食用鵝肉後，集體上吐下瀉，經採檢體送驗，今25日檢驗報告出爐，證實是金黃色葡萄球菌（腸毒素A型）造成食物中毒事件，並依食品安全衛生管理法將鵝肉攤業者移送南投地檢署偵辦究責。

衛生局是在6日接獲衛福部南投醫院通報，有多位民眾曾在南投市鵝肉攤購買鵝肉食用後，發生腸胃道不適，前往該院就醫，隨即進行患者攝食及臨床症狀調查，並針對攤商工作人員採取人體、相關食品及環境等檢體進行檢驗。

縣衛生局指出，該案南投醫院通報26人，南基醫院通報10人，經衛生局主動瞭解後，確認南基有攝食者為2人，合計28人身體不適就醫。經就醫患者糞便以及販售場所砧板、刀具、工作人員手部塗抹等取得檢體送驗，均檢出金黃色葡萄球菌（腸毒素A型），綜合研判為食品中毒事件，病因物質為金黃色葡萄球菌，因而依法將業者依法移送法辦。

該中毒案發生後，業者就歇業，因而無法得業者的說法，不過其他業者說，金黃色葡萄球菌生存於6.5-37度c，35-37度最容易生長，要殺菌定要加熱至80度持續30分鐘才能殺死，業都並也建議，食物如未及時食用完畢，應儘速冰存於5度c以下，如超過兩天以上一定要冷凍保存。

(中時 )