長榮航空空服本部副協理馮美莉表示，參與罷工空服員擔憂回來上班會遭遇曠職的處分，她強調，空服員能提供證明曾經是會員，如收據、轉帳證明等，不會將參與罷工的時間列為曠職。

長榮航空人事室協理許平表示，呼籲參與罷工的空服員趕快回來服勤，1.8萬名長榮航員工及主管將用最大的愛包容，希望最圓滿方式落幕，只要空服員回來服勤，我們也不會姑息霸凌的情況發生。

桃空職工今日釋出會提早結束罷工。對此，長榮航空發言人陳耀銘說桃空職工要把方案提出來，才能進行後續的協商。不要每一次都是長榮提方案，然後又指控長榮沒有誠意。

陳耀銘重申，空服員趕快回來吧，回來一切重頭開始，讓罷工事件趕快落幕，罷工對國家、社會及經濟等影響非常大，也呼籲桃空職工拿出確切的協商方案，雙方坐下來協商，讓長榮飛機重新飛上天空。

陳耀銘溫情呼籲空服員，當初報考空服員時，一定有理想及抱負，空服員「莫忘初衷」。

陳耀銘說，因桃空職工遲遲不肯歸還空服員三寶，長榮航空將會依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者），向地方分局報案，長榮航空呼籲桃空職工尊 重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

陳耀銘說，有超過100位空服員要回來上班，桃空職工遲遲不肯歸還空服員三寶，長榮航空將會依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者），向地方分局報案，長榮航空呼籲桃空職工尊 重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

許惠森表示，工會要有工會的樣子，若會員想要拿回三寶都沒有自由，沒有尊嚴可言，採取禁止會員下車策略，桃空職工豈不是黑幫嘛。

(工商 )