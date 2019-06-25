大陸中國石油天然氣集團公司青海油田分公司今天表示，時隔兩年後，油田採氣三廠日產量重上百萬立方米。

青海油田是世界上海拔最高的油氣田，也是大陸最早開發的油田之一。位於青海省西北部的柴達木盆地，是青海、西藏、甘肅省三省區重要產油、供氣基地，平均海拔3000米左右。採氣三廠是青海油田公司主力油氣生產單位，主要負責東坪氣田、牛東氣田、尖北氣田開發生產及冷湖三、四、五號油田的生產，及負責阿爾金山前東段及冷湖周緣地區油氣試採評價工作。

青海油田氣田開發處綜合科主管鮑海鵬表示，今年，採氣三廠大力推進東坪複產和尖北上產。在東坪複產實施項目管理中，詳細制定了排水、側鑽、新鑽、壓裂等工作量，使東坪產量穩中有升。同時，尖北氣田深化地質研究、加強井震結合，優化井位部署，大力推進鑽井提速提效，使尖北1-3、尖北H1-1井日產量均突破20萬立方米，氣田日產量也由年初的60萬立方米升至76萬立方米，助力採氣三廠產量上百萬立方米。

(旺報 )