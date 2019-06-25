波麗士前進校園宣導交安，培養孩童正確的守法態度及路權觀念。（柯宗緯翻攝）

三民第二分局陽明派出十分重視孩童交通安全保護，於日前上午8時在東光國小舉辦交通安全宣導座談會，藉以培養孩童正確的守法態度及路權觀念，同時透過此次機會讓小朋友能在寓教於樂向上成長向下扎根。

該活動由陽明所警員陳一菘前往東光國小進行宣導，向孩童們宣導路口停看聽的重要性，更以活潑生動的方式探討如何實際運用於日常生活中。

陽明警特別提醒幼童能轉達家長騎乘機車就像「肉包鐵」，孩童若乘坐機車則一定要戴上安全帽，而且騎乘者要放慢速度，並遵守「紅燈不闖、黃燈不搶、綠燈不衝」等交通觀念以此透過「一傳十，十傳百」的方式讓交通安全觀念能淺移默化影響每一個人以減少憾事發生。

藉由本次東光國小交通安全宣導活動，過程中學生及師長們反應熱絡，對於員警所提問的有獎徵答皆能熟稔的回答，不僅收到良好的成效，同時也拉近警民之間的距離。交通安全為目前警政重點之一，希冀能由每次宣導機會強化民眾對於交通安全的重視，遠離交通事故的發生。

(中時 )