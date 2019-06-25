布萊德彼特的皮帶扣相當復古。（双喜提供）

布萊德彼特（左）與李奧納多狄卡皮歐首度銀幕同框。（双喜提供）

好萊塢男神李奧納多狄卡皮歐與布萊德彼特首度合體主演的電影《從前，有個好萊塢》，難得集結兩大影星，導演兼編劇的昆汀塔倫提諾沒有白白浪費好機會，不但在電影中讓他們展現濃濃的換帖「bro情」，還在布萊德彼特的「胯下上面」藏玄機，要讓觀眾盯著直直看！

片中李奧納多飾演的過氣電視明星「瑞克達爾頓」，與他專屬的替身、布萊德飾演的「克里夫布茲」一起在好萊塢打拚。布萊德飾演的角色不但額頭有上過戰場留下的微微疤痕外，他腰間繫的皮帶更是大有來頭，是「電影替身演員協會」（Stuntmens Association of Motion Pictures）的官方皮帶扣，而該協會從60年代成立迄今，仍然持續運作。

暌違影壇3年的李奧納多聊到這次兩大男神首度同框，表示：「導演不單給了我們自己角色的背景故事外，還給了我們倆彼此角色的關係、共同經歷過的歷史。」布萊德也對兩人的這段「關係」補充：「細節超多！」電影將領先美國兩天，7月24日在台上映。

(中時 )