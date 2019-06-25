疾管署今（25）公布國內新增1例腸病毒71型併發重症病例，個案家住北部的1名2歲男童，症狀從發燒看診到手足麻痺入院，整個病程長達1.5個月才治癒出院，十分罕見。

上周（6月16日至6月22日）國內腸病毒門急診就診共計1萬4825人次，較前一周上升14.2％。其中新增16例腸病毒71型病例，集中在台北與東部地區，今年以來已經累計118例腸病毒71型個案，高於2016到2018年同期，以東部地區檢出最多。

這名新增重症於5月中旬起陸續出現發燒、咽峽炎就醫3周，發燒情況沒有改善，後來出現嗜睡、解尿困難、手足麻痺等症狀而入院治療，住院3周才出院，經過檢驗審查，確認為腸病毒71型感染併發重症，目前個案狀況穩定。

衛生單位調查個案的同住家人與同班幼童皆都有出現過腸病毒症狀，因此不排除可能感染源為有症狀的接觸者。疾管署防疫醫師林詠青指出，如有嬰幼兒感染腸病毒，應要落實「生病不上課」，避免與其他幼兒接觸，降低交叉感染的機會。

今年國內已經累計13例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型7例最多，其他分別感染腸病毒D68型2例、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

而鄰近我國的中國大陸、香港、韓國、日本、泰國、新加坡與馬來西亞的腸病毒疫情都是呈現上升趨勢，其中香港、中國大陸、韓國及日本正值高峰期或進入流行期。

(中時 )