長榮空服罷工進入第6天，勞資雙方依然對立，許多航班被迫取消，上萬旅客行程大受影響。對此，網紅「T妹」Tiffany Chen在臉書發文嗆罷工空服員「一群自私鬼綁架顧客」、「貪得無厭」，同時也批「政府也沒有完善措施」，最後更要罷工空服員學會體諒與尊重。

T妹昨在臉書粉專發文寫道，「越看越生氣⋯ 簡直貪得無厭」，她表示自己從沒有反對罷工，許多國家都有罷工，但都會給予充分時間跟政府申報，且給出明確的時間，她認為罷工者應體諒與尊重體系、社會大眾，「不是你想罷工幾天就幾天，並無限上綱」，更痛批「台灣什麼都想學國外，但同理心有做好嗎？沒有，一群自私鬼綁架顧客，政府也沒有完善措施」、「罷工要看訴求好嗎？甚至工會要參與董事開會與決策（如同插乾股），這已經是綁架顧客權利，導致貪得無厭」。

T妹提到，有98%的民眾認為應該把這些不顧客人權利、無限上綱的人開除，認為他們「已經失去罷工的美意，更不值得同情」，T妹認為，最有權力罷工的是醫護人員，「因為他們才是無私的把救人放最重要，即使大家都知台灣醫護人員的缺乏、卻願意過勞領低薪」，這種人是最有權力說辛苦的。

T妹最後表示，不是我們應該推崇奴性社會，而是前提必須尊重社會體系，不然，大家理應都支持合理性罷工，但看看這次卻是更多人支持資方，支持長榮換掉一批自私自利的人、不妥協、並提告營業損失，她說，「沒有人說罷工不好，而是前提在不影響他人、並學會尊重」。

(中時電子報)