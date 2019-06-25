另還有名女學生也是上台合影時，拿出自做好的寫著「做好做滿愛高雄」一串字條，韓見狀當下要幫女學生收起來，但女學生又再度攤開，堅持要攤開字樣合照，雙方一來一往，驚動一旁市長隨扈也上前勸導。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜與模範生、畢業生合影來到最終場，但依舊有學生上台嗆聲，清一色都是女學生，幾乎都是要市長「做好做滿」；而她們在攤開字條時，一樣都被韓國瑜制止；韓受訪指出，很鼓勵年輕人勇於表達意見，只是學生努力獲得榮譽，快樂照張一生中光榮照片，覺得還是先收起來。

仁武高中一名女學生帶著獎狀上台和韓國瑜合照，但她突然從兩旁拉出設計好的機關，寫上「做好做滿」，韓當時也幫忙拿了一下，不過韓看了一下後，立刻對著女學生說了幾句話後，學生就將字卡收起來。

女學生下台受訪說，韓稱這個有點敏感，先收起來，不要拍；女學生表示，會寫這些話「希望可以做好他的職務，再進一步進入下階段，他有規畫我能接受，但要做好這個工作，再去規畫下一個工作」。她指出，原本就有話想對韓說，之前陸續有學生嗆生，她才想換一個梗，才不會被說抄襲。

另還有名女學生也是上台合影時，拿出自做好的寫著「做好做滿愛高雄」一串字條，韓見狀當下要幫女學生收起來，但女學生又再度攤開，堅持要攤開字樣合照，雙方一來一往，驚動一旁市長隨扈也上前勸導。

此外原定下午2點開始合影，韓國瑜卻臨時改在1點就抵達提早拍照，引發家長抱怨抗議，直嗆「不是只有市長有行程，我們也是有工作，趕得過程中要是發生事故，誰要負責？」教育局澄清，是因為今有大雨，才貼心提醒家長提早並改時間。

(中時 )