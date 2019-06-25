火辣護理師黃靜。（翻攝黃靜臉書）

火辣護理師黃靜。（翻攝黃靜臉書）

長榮航空勞資協商破局，桃園空服員職業工會於20日偷襲式罷工，衝擊10萬旅客權益，護理師黃靜在臉書連續發文說，「護理師們也想罷工，但是我們一罷工病人應該都葛屁了！我們跟這些病人非親非故，但我們有責任感，還是得繼續上班，吃飽了再上，硬幹」。

她更說，「我跟護理長說，我宣布我們單位集體罷工，七月一號開始大家都不要來了，然後七月一號人死的死、累得累，要來怪我，我說~啊，我有預告啊？是你們不關心我，這樣嗎？」。

黃靜表示，她小的時候在在一家餐廳打工，當外場服務生，那時候她很小，才18歲，然後她跟幾個外場服務生，不爽吧檯裡面的妹子，對她們指揮來指揮去，所以密謀聯合在同一天晚上傳訊息給老闆，「我明天不去了，不做了」。

她指出，「一開始我們超爽的，覺得那個吧檯妹應該忙死了又錯愕，後來回去補離職流程的時候，年老的老闆走出來(平時他在內場煎肉)，表情很沉重說著：你們怎麼可以這樣做…根本是想要我們生意做不下去」。

火辣護理師黃靜在臉書發文。（翻攝黃靜臉書）

火辣護理師黃靜在臉書發文。（翻攝黃靜臉書）

她表示，那時候她才發現她們以為可以傷害討厭的人，其實傷害最大的是無辜的人。黃靜一連串發文，是針對最近長榮空姐罷工一事，有感而文。

網友說，「醫院是職業中最神聖的，任何企業都比不上的」、「讚~就是這一句但我們有責任感，這才是正確的工作態度」、「辛苦了」。

(中時電子報)