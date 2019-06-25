認不出！歐陽娜娜登封 網驚：狗啃劉海 16:202019/06/25 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 歐陽娜娜一改招牌長髮，頂露耳短髮入鏡（圖右）。（圖／取材自YOHOGIRL微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 微博以「歐陽娜娜 狗啃瀏海」登上熱搜榜。（圖／取材自微博） 星二代歐陽娜娜近年把演藝重心轉往大陸，19歲的她小小年紀已是個時尚咖，近年更頻繁出席各大時尚活動，而歐陽娜娜今（25日）則登上大陸雜誌《YOHO！GIRL》7月號封面，不過她一頭短髮造型，第一眼看還會認不出。 歐陽娜娜為雜誌連換2造型，其中她還一改過去招牌長髮，改頂露耳短髮入鏡，第一眼看還會讓人認不出，不過娜娜凌亂不一的瀏海更是吸睛，微博還以「歐陽娜娜 狗啃瀏海」登上熱搜榜。 (中時電子報) #歐陽娜娜 也許您會感興趣 推薦閱讀 角度問題？熱傳歐陽娜娜發福照 「感覺胖好多」 14:582019/05/03 娛樂 一家五口都靠娜娜養？歐陽龍說「粗鄙」內心話 15:592019/05/18 娛樂 娛樂熱門新聞 阿翔停工被取代 浩子錄影陣容曝光 - 娛樂 剛被無限期停工！浩子突合體「阿翔」錄節目... - 娛樂 2019下半年即將「發大財」的生肖！ - 娛樂 念名校年燒百萬學費 王菲愛女證實將出國念書 - 娛樂 傳酬勞被打4折取代謝忻 張文綺這樣說 - 娛樂 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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