微博以「歐陽娜娜 狗啃瀏海」登上熱搜榜。（圖／取材自微博）

星二代歐陽娜娜近年把演藝重心轉往大陸，19歲的她小小年紀已是個時尚咖，近年更頻繁出席各大時尚活動，而歐陽娜娜今（25日）則登上大陸雜誌《YOHO！GIRL》7月號封面，不過她一頭短髮造型，第一眼看還會認不出。

歐陽娜娜為雜誌連換2造型，其中她還一改過去招牌長髮，改頂露耳短髮入鏡，第一眼看還會讓人認不出，不過娜娜凌亂不一的瀏海更是吸睛，微博還以「歐陽娜娜 狗啃瀏海」登上熱搜榜。

(中時電子報)