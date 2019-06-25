大陸中鐵電氣化局今天表示，京張高鐵黃土店牽引變電所室內主變基礎澆築25日順利完成，標誌著京張高鐵全線「四電」設備房屋主體工程完成。「四電」工程是指通信工程、信號工程、電力工程和電氣化工程。

京張高鐵起自北京北站，終到河北張家口，正線全長174公里，正線及支線崇禮鐵路「四電」房屋共計99處，總面積達30553平方公尺。

中鐵電氣化局京張高鐵房建項目經理蔡興德表示，為了確保房屋建設品質，工程建設中運用BIM（建築資訊模型）技術，利用電腦類比真實建造過程，進行專業間介面碰撞試驗，優化設計和施工方案，保證建設一次成優、全面創優。同時，京張「四電」房屋建設採取「一站一景」設計，融入了歷史、人文、奧運等文化元素，比如房屋屋頂融入老京張鐵路青龍橋車站的坡屋面和紅瓦設計，從而達到工程建設與自然景觀的和諧統一。

京張高鐵全線預計9月開始聯調聯試，今年年底建成通車。屆時，乘高鐵從北京到張家口的時間將縮短至50分鐘左右，對於促進京津冀協同發展、助力奧運、連接西部地區都具有重要意義。

(旺報 )