感謝老樹陪伴，里港國小學生為老樹繫上祈福的黃絲帶。（林和生翻攝）

里港國小學生透過黃絲帶為染病的老榕樹祈福。（林和生翻攝）

里港國小校園內的3棵百年榕樹日前因感染褐根病，出現頻繁落葉狀況，眼尖學生在打掃時發現異樣，趕緊向校方通報，福田樹醫團隊獲悉後也加入救援，學校25日為此舉辦一場別開生面的祈福活動，邀請校友參加，眾人為老樹加油打氣，盼能盡快恢復生機。

里港國小校長陳奇男表示，榕樹矗立校園將近百年，是校友、也是社區居民的共同記憶，3棵榕樹盤根交錯，宛如3兄弟般互相扶持，因此命名為「三友榕」；原本樹勢茂密的樹叢，去年底開始無預警落葉，經確診是染上俗稱「樹癌」的褐根病。

「怎麼掉得都是綠葉？」學生一句好奇發問，讓老樹生病的消息傳開。福田樹木保育基金會執行長邱慧珠表示，老樹占地達150平方公尺，搶救十分艱難，除在手術前先進行樹冠清理及刪枝修剪，減低老樹的重量。

隨即為樹架設支撐，避免重心不穩，再來就是切除樹體感染部位後進行殺菌、研磨及保護作業，邱慧珠說，染病部位切除後，必須引導氣根向下生長，補足切除的根系，同時要拉設遮陽網及自動微霧灑水系統，避免樹木缺水，預計總工期長達6周。

為此學校也舉辦一場祈福活動，邀請多位7旬校友回訪，與老樹敘舊，並安排在校學生朗讀祈福文章，也在樹上繫上黃絲帶，一起為榕樹爺爺加油、集氣，同時體驗一場別開生命的生命教育課程。

(中時 )