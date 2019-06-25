柴可夫斯基國際音樂大賽大會公布銅管第一輪比賽結果，台灣小號演奏家侯傳安，成為48人取16之一，晉級第二輪比賽。（摘自International Tchaikovsky competition臉書）

4年一度、被視為音樂家殿堂的柴可夫斯基國際音樂大賽正在俄國舉行，在聖彼得堡時間（24）日傳來捷報，國台交小號首席侯傳安，成為銅管項目48人取16之一，其中有兩人棄權，通過第一輪比賽，晉級第二輪比賽，將於聖彼得堡時間25日下午4：30挑戰晉級準決賽。

侯傳安在結果揭曉前3小時，於臉書上寫下，他表示比賽有很多好手，「根本不奢望能贏，從知道要比到比賽有一個月的時間，但還有些曲子根本沒吹過、沒練過，還有些要背起來，所以就準備上來說，我覺得可以更好的。」

侯傳安曾獲全美小號獨奏大賽冠軍、韓國濟州國際銅管大賽優勝，他12歲開始學小號，曾獲全國音樂比賽第一名，之後以全額獎學金進入國立新加坡大學就讀，並以最高演奏成績畢業於新加坡，隨後到新英格蘭音樂院就讀碩士文憑，畢業後回國擔任國台交小號首席。

侯傳安表示，他只想要把最好的音樂呈現給觀眾，「緊張不是為了想贏或很在乎成績，而是怕不能把最好的一面呈現給觀眾，包括聽直播的大家，希望大家有喜歡我的音樂。」

柴可夫斯基國際音樂大賽是全球知名的古典音樂大賽，是為了紀念俄國作曲家柴可夫斯基而辦，首屆是1958年，每四年舉辦一次，過去台灣曾有小提琴家曾宇謙，在2015年拿下銀獎，當年首獎從缺。

(中時 )