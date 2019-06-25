新漁船來自台灣愛心，協助帕盧災民恢復生計。（圖／芥菜種會提供）

外交部駐泗水台北經濟貿易辦事處處長林鼎翔（左），感謝芥菜種會對印尼的災後關懷。（圖／芥菜種會提供）

外交部駐泗水台北經濟貿易辦事處處長林鼎翔（左），感謝芥菜種會對印尼的災後關懷。（圖／芥菜種會提供）

印尼蘇拉威西島去年發生芮氏規模7.5強震，帕盧市遭重創。基督教芥菜種會匯集台灣愛心，結合在地NGO組織Pesat進行災後重建，捐贈30艘漁船助居民恢復生計。今（25）日上午舉行啟航典禮，帕盧市Tawaeli區長ZulkiFli、外交部駐泗水經貿辦事處長林鼎翔、芥菜種會執行長吳小萍等人，與村民共同見證LOVE from TAIWAN！

帕盧市去年9月28日受海嘯重創，土壤液化讓災情加劇，許多住戶來不及逃生，偏遠山區土石流成為孤島。據印尼天然災害國家委員會統計，逾2千人喪生、千餘人失蹤，逾萬人受傷、22萬人流離失所，為去年全世界死亡人數最高的自然災害。

芥菜種會前往實地勘災，一名倖存婦人說，家園因土壤液化有6人罹難。芥菜種會啟動災後復原計畫，串連台灣的愛心及外交部支持，總計捐助4萬4323美元，約合新台幣137萬元做為重建經費，也攜手在地組織Pesat助災民恢復生活。

Pesat於災害發生時迅速回應，除協助進行物資發放，亦會同地方教會提供援助。復原計畫包括為漁民購置30艘漁船、70個漁網及2組集魚器，讓漁民可繼續捕魚。另添購「碎魚加工器」設備，讓婦女加入生產，學習利用保存技術延長漁獲期限，並輔導網拍等多元銷售通路。

受災漁民Rendra回憶，海嘯來襲時妻子跟兒子被沖到50公尺外，找到兒子時已沒有呼吸，幸好經過急救恢復生命跡象，太太因為受傷1個月不能走路。目前Rendra全家住在臨時帳篷，還好家人復原情況良好，面對災後生活的艱難，透過芥菜種會和Pesat協助可出海捕魚，他雖不知道台灣在哪裡？但很感謝來自海外的關懷。

重建計畫提供沿海漁村孩童課後照顧與品格輔導，同時安排心理創傷療癒活動，協助走出焦慮和恐懼的創傷陰影。在受災嚴重的偏遠山區村落，提供農具及豬隻繁殖，教導農民栽種有機農業改善生活，同時設立三所臨時幼兒學校。

芥菜種會於1968年起投入海外工作，印尼是當時扶助的重點國家之一，迄今連結國際NGO及東南亞在地組織，幫助尼泊爾、印度等國。執行長吳小萍表示，台灣早年靠外援度過最艱困的時期，目前有近8成的社福移工來自印尼。而芥菜種會的服務包括關懷台灣的新住民朋友，其中許多來自印尼。

啟航典禮上30艘新船一起出航，隨即進行比賽活動，場面十分熱鬧，現場並有表演活動、彩繪漁船、魚類加工品成果展示等活動，由印尼台商組成的三輪慈善基金會也派代表與會。駐泗水辦事處長林鼎翔表示，災難發生後台灣各界包括政府在內，立即發起救災及捐款，投入災後重建，而芥菜種會與印尼在地組織合作，提供更適切的援助。

台灣與印尼同處地震頻繁區，芥菜種會除在台推動防災和弱勢兒童認養，面對帕盧市漫長的重建期，計劃在當地投入社區認養、長期復原重建、培訓志工前往推動防災教育。更多印尼災害重建計畫可洽02-77059292或連結芥菜種會網址。

(中時 )