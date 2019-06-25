南投縣護理之家災害應變演練，25日在東華醫院登場。（廖志晃攝）

南投縣護理之家夜間複合式實地災害情境模擬示範演練，25日在竹山鎮東華醫院附設護理之家登場；縣府衛生局醫政科長陳淑怡表示，護理之家住民多為行動不便或癱瘓患者，無自行逃生能力，藉由演練強化機構災害預防及自主防救應變能力，當災害發生時將傷害降至最低。

近年來，護理之家災害頻傳，顯示除硬體設備要符合規定，機構人員緊急災害應變能力更是重要，因此，衛生局結合消防局及建設處完成全縣17家一般護理之家「消防及建築安全查核」，並且在東華醫院辦理模擬演練，邀請童綜合醫院環工課長陳英正擔任指導委員，17家護理之家人員參與觀摩交流。

護理之家災害應變演練，模擬將住民送到安全區域。（廖志晃攝）

衛生局醫政科長陳淑怡，提醒大家務必熟悉應變搶救流程。（廖志晃攝）

今年是921地震20周年，此次演練假設竹山鎮發生地震引發火災，模擬夜間工作人力少時，突發地震引發電器火災，動員機構內夜間7名人力進行地震就地掩護、初期滅火、避難引導、侷限火煙擴散、並通報消防機關，以及分層協助住民避難疏散、後續安置等。

陳淑怡表示，演練重點不是考核績效，而是希望各機構藉由實地、觀摩累積經驗值，萬一發生真正災害，才能作出正確又快速的反射動作搶救災害，減少損失。

東華醫院行政副院長林郁說，唯有熟悉每個流程的運作，才能掌握黃金時間，把院內人員和住民送到安全區域，因此，此次演練的腳本經過20多次修正，並且實地進行20多次的演練，就是希望平時多一分準備，災害時少一分損害。

東華醫院附設護理之家主任林彩滿表示，為了這次演練，半年前開始擬訂救災流程，跨單位密集演練，並請衛生局、消防隊派員指導，針對設備、器材、人力動員等各面向缺點改善，才能呈現過程流暢、精準度到位的演練成果。

(中時 )