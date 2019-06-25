「台灣16年前有了客家台，14年前有原民台」文化部長鄭麗君指出，自己是以參加喜事的心情，出席25日的公視台語台開播記者會，公共電視基金會董事長陳郁秀也指出，民間推動多年的台語台，將於7月1日試播，7月6日正式開播。

鄭麗君指出，台語台的開播意味著台灣走向文化平權，「每種語言，不論是華語、客語、原住民各族群的語言都是美的。」因過去的政策造成了對台語的不平等，「30年前的『還我母語運動』是台灣踏上文化平權之路的一步。」

她回憶當時「還我母語運動」潮，尚在念大學的自己，也成立了掌中戲社，並為此開設台語班，「我也覺得自己的母語流失，需要復育，所以我雖是社長也報名了台語班。」她觀察30年來台灣社會持續進步，已把母語也納入學校的鄉土教學。今年已通過文化基本法，其中文化發展基金也將支持公共媒體的運作，未來會有更多預算製作好的節目。

鄭麗君強調《國家語言發展法》的使命之一便是文化傳播權，必須在教育、生活等面向一起落實，目的是讓台灣多元文化都有發展機會，讓民眾在最豐富多元的土壤上，發展台灣未來的文化，她並表示內心期盼「人人能以說自己的母語為榮，也能欣賞別人的母語。」

陳郁秀指出：「台語是很多人的母語，應被保存與再利用。」期許未來人人可用台語談情說愛、鑽享時事和生活點滴，也能聽著台語欣賞所有運動賽事。她也預告7月6日將於基隆海洋廣場舉辦「台語開港，做陣出帆」的開台慶祝活動，「選在基隆港，宣示大山大海的奮鬥精神，也意味從這塊土地航向世界。」

(旺報 )