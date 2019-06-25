員林市浮圳路靠近員林大道路口的一處私人土地上的電線桿，頂端竟然長出七顆紅通通的火龍果。（謝瓊雲攝）

路過的員林市民網友拍照後上傳到大員林生活圈臉書社團，引發網友熱烈討論。（謝瓊雲翻攝）

這支備用電線桿是合法申設，但如今已停用也沒有電線，不會再有漏電與觸電疑慮。（謝瓊雲攝）

電線桿上竟然長出火龍果，枝條就像扇形一樣散開垂掛在高高的天空中，有員林市民發現浮圳路二段與員林大道路口，一支電線桿頂端近日長出7顆紅通通的火龍果，令人嘖嘖稱奇。

到底火龍果怎麼生長到5、6米高的電桿上？24日晚間照片被網友貼上臉書社團「大員林生活圈」成為員林市民茶餘飯後熱烈討論話題。有人笑稱是「電流能力惡魔果實」、「台電員工飯後點心」，也有人說要立刻架鐵梯爬上去收成，卻立刻被阻止，提醒「小心被電」。

屋主指出，該處是倉庫，老電桿上已無電線，也是妻子轉傳網友分享在臉書的照片才得知，不了解為何長出火龍果；對面檳榔攤陳老闆則說，5年前就看過這支電線桿上有火龍果枝條攀附生長，但從未結果，下方的莖也早被砍斷枯死，沒想到今年居然還能爬上頂端開花結果，實在不敢相信。

種植火龍果的彰化縣青農聯誼會副會長陳佳鈴表示，火龍果是仙人掌科植物，生命力非常旺盛，即使完全沒養分，也能不斷長出側芽的芽點，若是該處電線桿附近曾有種植火龍果盆栽、或火龍果園，有民眾任意棄置火龍果的枝條，就很有可能會沿著電線桿一路往上攀爬生長。

陳佳鈴說，每年一月開始至四五月之間，是火龍果芽點的生長期，至六月停止長側芽後就會開始開花、並結果，因此電線桿頂端的火龍果結果其實很符合它的生命周期。

台電彰化營業處課長周榮瑋指，該處電桿是用戶早期合法申請裝設的備用電桿，目前已停用，並不會有漏電、觸電危險，若屋主有需要，台電將派員前往協助用戶進行清除；過去許多電線桿上爬滿藤蔓，台電也都會派員定期巡視清除。

(中時 )