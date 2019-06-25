伊林名模林嘉綺和威秀影城共同響應勵馨基金會舉行的「向日葵小屋」募款活動，號招粉絲協助目睹家暴兒少和家人早日走出暴力陰影，全台限量140組，竟在記者會開始前就賣掉上百組。由於該活動和《名偵探柯南 紺青之拳》合作，她謙虛說：「我是裡面最小咖的，最大咖的是柯南和威秀寶寶。」還搶著和柯南合影，笑言：「等小孩再長大，就可以跟他們說媽媽有和偶像合照過！」

談到台灣有許多家暴兒童，林嘉綺表示兒童心理很容易被塑造影響，因此她盡可能多給孩子安全感，之前赴米蘭時裝週7日，提前告訴她們：「不是媽媽出去就不見了！」還刻意花時間和女兒們黏在一起，「粘到她們膩了，她們還會問：『媽媽何時要去工作？』」

2個女兒偶爾吵鬧，林嘉綺笑言：「小孩有10萬個為什麼。」但她平日難一心二用，專心在做事時還是會「吼她們」，她解釋：「其實只是聲音高一點。」現在也怕自己語氣不耐煩，改用「不說話」面對孩子們，「她們都怕我不講話，可是講到一個程度覺得很累、很乾枯。老公看到我已經到了『頂點』，就趕快把小孩帶走去採買或騎腳踏車。」

大女兒剛參加完幼稚園畢業典禮，林嘉綺透露自己在女兒畢業典禮哭到不行，甚至一度離席，接下來是否較有時間接工作？她仍保留說：「工作還是需要一些間隔。」但她認為身為媽媽要多找時間和其他主婦喝下午茶，她也加入名模媽媽群組，有次小孩深夜高燒39度，送醫前先向其他媽媽求救，大家也會交換二手衣等用品，她表示：「固定的社交還是必要的！老公也很認同。」

(中時 )