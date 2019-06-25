綠光劇團去年引發觀眾熱烈迴響的音樂劇《再會吧北投》。（綠光劇團提供）

綠光劇團去年引發觀眾熱烈迴響的音樂劇《再會吧北投》，今年將歌舞、劇情翻新後重演，未演先轟動，預計再加演兩場，編導吳念真哽咽表示：「感謝觀眾的熱情，感覺受到鼓舞了。」

吳念真表示，當初寫這部作品，心裡所想的核心價值，就是主題曲裡所唱到的那句「祝伊幸福」，他也希望看這齣戲的觀眾能有幸福感，「每次在劇院，不管是遇到熱情觀眾，還是看問卷，總會想著，自己何德何能，為什麼大家花那麼多錢來看戲，還要說：謝謝你，謝謝你的戲為我們帶來希望，鼓舞著我們的人生。真的由衷感謝有這群觀眾相挺。」

今（25）日記者會現場，可清楚聽見升級版的《再會吧北投》，在音樂和歌曲的和聲編寫更豐富，當演員們大合唱〈再會吧北投〉、〈幸福進行曲〉等歌曲， 在原有的主旋律之外，加入多聲部演唱編排，充分展現人聲合唱的層次之美。

劇中故事提及一對苦情姊妹花，流落風塵，卻又對自己的命運無能為力。吳念真表示，這樣的故事情節，正是反映了現下社會時局，「這個社會有太多的無力感，但劇場可以讓人心靠攏在一起，而不是被外在的時局分裂。」

《再會吧北投》今年將歌舞、劇情翻新後重演，未演先轟動，預計再加演兩場。（綠光劇團提供）

綠光劇團音樂劇《再會吧北投》，未演先轟動，預計再加演兩場。（李欣恬攝）

製作人李永豐表示，堅持加演，是希望能藉由這部作品，帶動劇場產業規模，「我們必須為新生代預備未來，如果這部作品可以在票房、內容，都做出一定的規模和格局，年輕的劇場人們，會對這環境更有信心。」另一名製作人雷輝表示，他不是劇場人出身，但秉持著對劇場的熱情，期許自己能當音樂劇的終身志工，持續為劇場找出路。

演出將於7月19日至21日在台中國家歌劇院大劇院、8月9日至11日，以及8月14日至18日，在台北國家戲劇院，9月6日至7日在台南文化中心，10月18日至19日，在高雄衛武營歌劇院登場。

(中時 )