樹林藝文綜合大樓預計30日啟用，規畫區衛生所、圖書館、新工處辦公室，並有一棟可以容納500人實驗劇場的演藝廳。（許哲瑗翻攝）

樹林藝文綜合大樓預計30日啟用，規畫區衛生所、圖書館、新工處辦公室，並有一棟可以容納500人實驗劇場的演藝廳。（許哲瑗翻攝）

樹林藝文綜合大樓預計30日啟用，規畫區衛生所、圖書館、新工處辦公室，並有一棟可以容納500人實驗劇場的演藝廳。（許哲瑗翻攝）

預計30日將啟用的樹林藝文綜合大樓，前身為老樹林立的建國公園，園內有4棵超過50年以上的老樹，其中3棵是農業局列管的榕樹、1棵為楓香，工務局設計建物同時也保留老樹環繞四周，營造遮蔭空間，降低建物溫度，老樹旁也設置木造平台提供乘涼、休憩，打造科技與生態共融的「老樹樂園」。

工務局表示，由於老樹的樹冠及根系範圍較廣，開挖及施工相對困難，施工單位為了保護樹木不受工程影響，甚至變更設計，以「建築物開挖範圍不影響老樹的配置」為設計原則。

工務局解釋，施工單位以測量儀器掃描老樹外觀，把大小等比例匯入建築資訊模型「BIM模型」，掌握樹木與建物之間的距離，確保老樹的在施工期間可以存活，達到建物與樹木共存、共融的目標，傳承地方歷史記憶與深厚情感。

此外，老樹旁也設置木造平台提供遮蔭、嬉戲，整體搭配立體化、保水化、透水化及屋頂綠化，營造環境風廊，文化局也以老樹為發想，在草地上將樹影以藝術翻銅方式，融入昆蟲紋路、小石、民眾參與的蝴蝶手印等豐富肌理，創造亮點及巧思，轉換洽公民眾及市府同仁心境。

樹林區公所指出，建物規畫區衛生所、圖書館、新工處辦公室，並有一棟可以容納500人實驗劇場的演藝廳，特別的事，2樓會由「五甘心協會」進駐規畫為托老中心，建置多項體健設施，另3、4樓為圖書館，兒童閱讀區的設計別出心裁，還有穆斯林淋浴跟禱告室、工業風閱覽區、人臉辨識借書機、自製卡牌桌遊，夾娃娃機、水彩牆等。

(中時 )