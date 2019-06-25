美東時間6月25日凌晨2點30分，美國佛羅里達州甘迺迪太空中心的獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)第三度發射，包括福爾摩沙7號衛星在內的20多枚衛星是這一次的任務酬載，而福衛7號是由美國國家總署、中華民國國家太空中心、以及美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)共同製作，將有助於提高全球氣象預報的準確性，以及未來的太空船設計等重要功用。

在此之前，獵鷹重型火箭已有2次的發射紀錄，第一回屬於試驗性質，將一輛特斯拉電動跑車送入太空，第二回發射在今年4月，將沙烏地阿拉伯的通訊衛星送入同步軌道。而這回的發射任務比前兩回更要困難，它攜帶了20幾枚衛星，將要分別送往不同高度的太空軌道，因此火箭必須在不同的高度進行推力調節。

這枚獵鷹重型火箭的發射過程相當順利，兩具輔助推進火箭也安穩的返回地面，然而中央主力火箭的回收又失敗了，火箭雖然成功找到海上降落平台，但是在著陸的最後關頭卻傾倒了，目前獵鷹重型的中央火箭還沒有成功回收的紀錄。

福衛7號也叫COSMIC-2 ，是由6枚長120公分、寛100公分、高125公分的立方體小衛星的合稱，每枚衛星重300公斤，攜帶精確的GPS接收器，並有儀器來偵測大氣密度、溫度、壓力和濕度與電離層狀態，它們將在地球不同位置的場域布署，用於創建更準確的天氣預報。

STP-2 Mission

福衛7號的資料量比過去有著長足的進步。(圖/國家太空中心)

福衛7號還將使用一種稱為「無線電掩星」的技術，它將收集來自全球導航衛星系統（包括GPS）的信號，這些信號在穿過地球大氣層時，會因大氣層而稍微「彎曲」，而這些彎曲的信號，就可為科學家提供了大氣層的溫度，壓力和水分含量的指示，也就是說，無線電掩星的數據，有助於創建更準確的天氣預報。

澳洲氣象單位相當期待福衛7號帶來的新資料，澳洲氣象局的安東尼‧瑞亞博士(Anthony Rea)說，雖然澳洲沒有參與COSMIC-2的製作，但是澳洲的無線電通訊追蹤站將是未來衛星運作期間，重要的接收資訊站。

他說：「我們的無線電通信局的技術專家們，將與國際團隊密切合作，以確保成功部署COSMIC-2衛星，並從北領地中點的地面站監測這些衛星。」

(中時電子報)