港媒報導周潤發近年回春主因。（圖／翻攝自東周刊 eastweek.com.hk臉書）

天王周潤發「發哥」和陳薈蓮結婚33年，膝下無子嗣，夫妻倆也證實決定身後將捐出56億家產做公益，化小愛為大愛。近年來發哥常被藝人或路人「野生捕獲」從事爬山等各種健康活動，今(25日)港媒報導，事事要求做到最好的發哥還請來高人指點，指導他步行、爬山等運動，一來能避免運動傷害，二來又能將運動功效發揮到最大，而這也是發哥近年來越活越年輕的主因。

貴為好萊塢巨星的周潤發平時生活低調，不開名車、不穿戴名牌，去年陳薈蓮接受訪談，承認夫妻倆已正在進行「身後裸捐」這件大事，表示：「我們把這筆錢百分百捐了出去，設立好慈善基金會，手續也辦妥了」，她也曾透露發哥平時十分節省，每月只花800港幣（約台幣3200元），周潤發看待這些錢財則說：「這些錢不是我的，我只是暫時保管而已」。

據《東周刊》報導，雖身為上億富豪，周潤發平時喜好的運動十分平民化，包括慢跑、爬山等，雖這些運動花不了什麼錢，但發哥會另外聘請「星級健身教練」在一旁陪伴他，教導他拉筋和放鬆肌肉等，先前跑馬拉松時，發哥也請了專業教練幫他提高成效，再加上陳薈蓮親手精製的清淡養身飲食，與少油少鹽、多菜少肉、戒甜品等飲食習慣，才讓周潤發越顯回春帥氣。

(中時電子報)