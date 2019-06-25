電影《灼人秘密》繼日前超驚悚正式預告，25日再釋出「怒甩巴掌篇」幕後花絮，讓觀眾一睹演藝圈暗黑面，施名帥狠甩吳可熙超過100個巴掌，試戲時就忍不住開打，接著入戲太深越來越失控，導致吳可熙拍完後耳鳴牙痛，傻眼說：「也太用力了吧！」一旁的張立昂在搖滾區感受無比震撼，他嚇到驚呼：「像在拍動作片，特別有臨場感！」

施名帥飾演的「趙導」狂賞巴掌激發女演員演技，戲難在必須一鏡到底並顧及情緒、走位、節奏，3位演員像在跟攝影機跳舞，連兩天拍攝，施名帥和吳可熙原本交情不錯，但吳可熙表示：「演到中間，看到施名帥就覺得蠻討厭的。」開始在片場冷戰，沒必要不跟對方講話，施名帥開玩笑說：「拍完這部片我們友誼應該也破滅了。」

不過吳可熙竟然被打到「習慣了」，她回想最初拍攝還有種新鮮感，「第一次在眾人面前被賞巴掌，施名帥不需要下重手，我就有遭到羞辱的感覺，很容易掉淚，拍到第7、8個鏡頭我就習慣了，像機器人一樣，一滴淚都出不來。」只是對方下手頗重，不但臉被打腫，需要更長時間補妝，還開始耳鳴，第二天連牙齒都隱隱作痛。該片7月19日上映。

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(中時 )