陳其邁與電競英雄聯盟世界大賽選手組隊同場較勁。(主辦單位提供)

邁入第3屆的六都電競爭霸賽將於7月8日從台北市的選拔賽點燃暑假電競熱潮，行政院副院長陳其邁、中華電信董事長謝繼茂不但出席賽事開戰記者會，更與知名電競選手MMD咪咪蛋、西門夜說Westdoor組隊單挑，以行動力挺電競產業。

國際市調組織「Newzoo」指出，今年國際電競市場將突破10億美元（約313億4500萬台幣），較去年成長25％，加上台灣電競選手多次在國際舞台獲得佳績，從中央到六都政府首長也陸續將電競產業視為重點發展項目。

行政院副院長陳其邁透露，從自己過去擔任立法委員以來，很多協會、運動產業推動修法，就是要把過去「打電動都是壞小孩」的刻板印象扭轉過來，「以前也沒想過打棒球可以有職業賽事，變成人人稱羨的項目，電競其實也是一樣，讓小孩適性發展、追逐自己的夢想，能把夢想結合工作，對年輕朋友來說是非常重要的事，年輕人想圓夢最重要的是給機會，不管是硬體軟體資金跟整個環境的建構，都希望能夠全力協助運動選手跟運動產業。」

行政院副院長陳其邁(左3)下場玩英雄聯盟，因為喜歡貓咪，選擇「悠咪」這個角色。(陳筱琳攝)

除了出席六都電競爭霸戰開賽記者會，陳其邁和中華電信動事長謝繼茂也秀了一手電競實力，分別和咪咪蛋、西門夜說組隊展開英雄聯盟（LOL）對抗，兩人競賽風格迥異，謝繼茂會尋找機會積極發動攻勢，陳其邁則是發揮選擇的角色「悠咪」可以附身的特色，附在隊友咪咪蛋的角色裡，一方面獲得保護，一方面也協助隊友進攻。

對於自己的表現，陳其邁笑說：「我們是C咖啦，難登大雅之堂，是非常專業、術業有專攻，我們消遣玩玩可以，不要自己逞強，選角色也重要，喜歡貓就選悠咪做為比賽角色。」

六都電競爭霸戰第一階段六都選拔賽於7月8日到13日在台北市率先開打，接著還有7月15日到20日在新北市、7月22日到27日在台中市、7月29日到8月3日在桃園市、8月5日到10日在台南市，最後是8月12日到17日在高雄市，各都32支參賽隊伍透過淘汰賽選出該都冠軍代表隊，6支六都代表隊將於8月19日到22日進行第二輪小組單循環賽，決定出第三階段淘汰賽的對戰組合，總冠軍賽則於8月24、25日兩天決戰台北市，產生本屆稱霸六都的電競王者

(中時電子報)