開計程車維生的梁姓運將為賺取金錢、又聽信詐騙集團指車手工作很好賺，3年前兼差當車手，陸續在台中、苗栗等地盜領詐騙贓款共143萬多元，只獲得2萬多元酬勞，卻因被逮判刑，與被害人以95萬元賠償，台中高分院還判他有期徒刑2年、宣告緩刑5年，得不償失。

判決指出，擔任運將的梁男2016年4月間載到綽號「山雞」的客人，他聽信對方炫耀詐騙工作很好賺，且急缺車手，相當心動，並加入詐騙集團擔任車手，2個月間陸續在台灣多個縣市共盜領17名被害人的金錢，總金額達143萬7000元。

依每次盜領贓款可分得2％酬庸計算，梁男共賺得2萬8660元酬勞，他遭逮後坦承犯行，也陸續與5名被害人達成和解，遭台中地院、彰化地院分別判刑2年4月、1年6月。梁男接著上訴提起上訴，並繼續與其他被害人、共以95萬元達成和解。

台中高分院考量梁男已與所有被害人和解，且賠償金額遠高於他犯罪所得，再加上梁男改行當送貨員，明顯有悔意，改判他2年有期徒刑並宣告緩刑5年。

(中時 )