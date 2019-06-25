配合台中捷運施工作業，許多重型機具日前紛紛進入捷運烏日九德站施工工地，導致周邊道路承受重力，多處路面出現龜裂、凹陷，市議員陳世凱服務處、九德里長陳美香邀集相關單位會勘，盼今年該站體完工後，市府協助進行道路整修，不要再坑坑洞洞。

看著九德捷運站工地外的路面，柏油鋪設的道路多處龜裂，陳美香說，近幾年捷運施工，住在捷運下站口周遭的居民飽受飛揚塵土所苦，且許多大型車輛進出，引發的噪音等問題嚴重，好在工程今年底將完成，居民期盼周邊環境能儘速恢復。

陳世凱服務處指出，捷運完工後，將不會再有重型機具進入，相關單位應立即進場進行道路整修，且因九德里、仁德里及前竹里人口數約3萬人，再加上使用捷運上班、上學的民眾，周邊交通規畫將成為一大重點，尤其，道路較狹窄的自強街、興華街會車困難，市府應一併考量並評估設置線型人行道。

建設局第四工務大隊表示，經了解捷運站周邊道路受損情況，接下來將入案辦理，預計該站體工程完工後進場施作道路整修工程。

(中時 )