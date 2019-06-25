立法院今針對大法官人事案進行委員會審查，被提名人蔡宗珍2014年聲稱：「服貿沒有實質審查，有違憲之餘。」藍委費鴻泰以日前立法院通過中選會主委李進勇人事案為例反問是否違憲？蔡宗珍對此表示，「橘子和蘋果不能放在一起比較。」

立法院上會期數次因為李進勇人事案上演全武行，未進行實質審查，綠委在表決以人數優勢通過人事案。費鴻泰指出，中選會李進勇的案件，就是沒有實質審查。蔡宗珍無奈表示，人事審查和法規審查是不一樣的，服貿不管是法規命令還是兩岸法律屬性，進行立法院實質審查都不太一樣。

藍委林奕華則指出，蔡宗珍當年說如果服貿強行通過，會讓台灣人失去政治上的選擇，有賣台的隱憂。她質疑，蔡玉珍是因為「政治顏色」正確，又是女生所以性別正確，才因此獲得大法官的提名。

蔡宗珍不滿回應表示，「我的憲法沒有顏色，沒有藍色也沒有綠色」。她解釋，針對反服貿的發言不是完整的說法，自己當初強調的是程序正義，有完整的敘述脈絡，「我主張應該先立法、後審查。」

無黨籍立委陳玉珍也指出李進勇人事案沒有經過審查，李進勇一句話都沒有錄到，是否違憲？蔡宗珍說，「做一為一個法律人，請允許我迂腐一點，這兩件事的脈絡跟法規完全不同。」

(中時 )