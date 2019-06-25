人類乳突病毒（human papillomavirus，縮寫HPV）除了導致子宮頸癌，還會形成其他生殖與相關部位的癌變，包括陰莖癌、外陰癌、肛門癌等。罹患性行為傳染的癌症，多數人選擇低調不張揚。不過57歲的《慾望師奶（Desperate Housewives）》好萊塢女星瑪西．克蘿絲（Marcia Cross），卻公開自己對抗肛門癌的過程，希望減少大眾對疾病的隱諱心態，增加治癒率。

克蘿絲在《慾望師奶》飾演布麗，是個愛面子的假掰貴婦；但在現實生活裡，克蘿絲卻對罹患肛門癌的病情毫不避諱。曾經徘徊生死關頭，克蘿絲滿懷感激，她在經過八週的放射線治療和化療之後，恢復狀況良好。「可以參加雙胞胎女兒的小學畢業典禮，我真的感謝上天給我新生的機會。」

克蘿絲是在2017年11月進行婦科檢查時發現異狀。醫生進行大腸指診後，隨即將克蘿絲轉診至大腸外科。醫生進行兩次檢體檢查，確認她罹患了肛門癌。

「這是難以啟齒的病，得了癌症已經夠慘，還因為癌症長在肛門，而不得不感到羞愧，好像因為做了不該做的事。」療後復原狀況良好的克蘿絲說，肛門癌病患在治療時，除了身體承受的煎熬，還有外在眼光的壓力。她也經歷一番心理掙扎，才有勇氣說出自己的病情。

「我沒有哭，我直接進入作戰狀態。」被醫生宣告罹患癌症，克蘿絲沒有花太多時間震驚和悲傷，克蘿絲接受2週的化療和6週的放射線治療，她把自己掉髮的模樣上傳IG，向粉絲宣告自己罹癌的消息。

克蘿絲從事股票交易的丈夫馬赫尼（Tom Mahoney），在2009年罹患咽喉癌。由於人類乳突病毒HPV可能導致咽喉癌的形成，而HPV傳染途徑，主要經由性行為接觸。專訪克蘿絲的CBS醫藥記者，同時也是執業醫師的拉普克（Jon La Pook）指出，兩夫妻先後罹癌的過程有著關聯性。

演出《慾望師奶》三度入圍金球獎和艾美獎的克蘿絲，在第一任丈夫去世之後，與馬赫尼再婚。當時已經44歲的克蘿絲為了求子，放棄度蜜月，和馬赫尼到醫院進行不孕症治療。克蘿絲透過人工受孕懷了雙胞胎，孕期充滿艱辛，除了罹患妊娠毒血症，後期還必須臥床待產。孩子出生後2年，馬赫尼又罹患咽喉癌，一連串的人生考驗，克蘿絲練就出身處困境的正面思維。「我現在還能像個正常人上廁所，還能陪丈夫和孩子，我已經很幸運。」

乳突病毒約有200種，至少有96種會感染人類，統稱為人類乳突病毒 HPV。其中約40種屬感染肛門生殖道的病毒型別，約15 到20種屬於引起高危險或高致癌性病毒。人體感染HPV之後，有時需要好幾年才會演變成病症。HPV致病的情況，女性可能導致子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，男性則為陰莖癌居多，男女共通的病症則包括尖性濕疣（俗稱菜花）、肛門癌和頭頸癌等。

無論在美國和台灣，肛門癌是相對少見的癌症，約佔腸胃道癌症的1到2%。美國疾病管制與預防中心CDC的數據指出，高達95%的肛門癌由HPV引起。造成肛門癌的原因包括：

1.高風險病史：肛門曾感染過尖性濕疣（菜花）。

2.肛門性行為：肛交時，肛門皮膚黏膜容易感染HPV病毒。在形成癌症前，肛門周圍會先出現皮膚異常增生情況。

3.免疫力低下：接受過移植手術、愛滋病患等。2014年馬偕醫院團隊根據健保資料庫分析發現，台灣感染「人類免疫缺乏病毒HIV（愛滋病）」者，罹患肛門癌的發生率，比一般人高出19倍。

4.慢性發炎反應：長期患有肛門廔管，或傷口不癒者。

5.骨盆腔放射線照射：直腸癌、膀胱癌、攝護腺癌或子宮頸癌的患者，曾接受放射治療，罹患肛門癌的風險較高。

6.抽菸

7.年紀：平均50歲以上。美國CDC統計，女性罹患肛門癌的平均年齡為62歲，男性為59歲。

肛門癌的症狀，包括肛門疼痛與異常搔癢、肛門口可摸到硬塊腫瘤、肛門出血、排便變細、肛門異常分泌物、肛門周圍或鼠蹊部淋巴腺腫大。建議就醫進行進一步檢查以釐清病情。

HPV疫苗可預防人類乳突病毒疾病，包括子宮頸癌和俗稱菜花的尖性濕疣。圖片來源：pixabay

如何避免感染HPV？

1.有防護的安全性行為：全程使用保險套、性行為後適當清潔外陰部。

2.謹慎使用公共衛浴設施：避免使用來路不明的毛巾和盥洗用具，避免與人共用衛生用品。

3.定期檢查：高風險族群定期進行體檢。

4.注射疫苗：目前的HPV疫苗可預防子宮頸癌和尖性濕疣。在尚未有性行為經驗之前施打，預防的效果最理想。

台灣在2006年首次核准使用HPV疫苗，世界衛生組織WHO在2017年建議各國將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫，至2018年10月，全球已超過90國通過實施。

資料來源：CNN、Women’s Health、People、衛福部官網

(中時電子報)