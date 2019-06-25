台中市長盧秀燕疾呼趕快整合「東豐快」的地方意見。（王文吉攝）

東豐快速道路環評被前朝一分為二，其中第1、2標遭法院撤銷，而第4、5標最近完工，卻形成斷頭路，地方譏為「東豐斷軌」。台中市長盧秀燕25日移師石岡舉行行動市政會議，10位石岡里長全員出席，盧秀燕表示，走完環評最快也要2年時間，她呼籲地方意見趕快整合，否則「沒辦法下預算、也沒辦法繼續蓋」。

盧秀燕表示，山城民眾一再告訴她921的慘痛經驗，「東豐快」是一條生命的救援線，當初921造成台3線中斷，3、4天後才被發現山城死傷嚴重。這麼多年來，當地民眾都希望「東豐快」趕快蓋，萬一天災地變至少有替代道路，其次讓「人進來、貨出去」，有助山城產業發展。

盧秀燕指出，因為過去4年環評路線被撤銷，她上任後立刻重啟環評，但環評有一定的公告時間及程序，一般順利做完必須2年，目前已進入第二階段。新的市政團隊有心做好「東豐快」，不過地方意見一一定要整合，若無法整合，「沒辦法下預算、也沒辦法繼續蓋」。

(中時 )