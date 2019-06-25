全聯高鈣吐司，8片370g，原價45元，7月11日前特價39元。（全聯提供）

全聯膳食纖維吐司，8片370g，原價45元，7月11日前特價39元。（全聯提供）

全聯有近千家門市，是全台最大吐司通路，瞄準現代人健康意識抬頭，推出隱藏版的READ BREAD機能吐司，去年9月起低鈉吐司、膳食纖維吐司、高鈣吐司3款陸續上架，至今共賣出超過483萬片，是吐司品項的後起之秀，即日起至7月11日有限時優惠原價45元、特價39元。

去年全聯共賣出超過1800萬條吐司，包含暢銷熱賣款的白吐司、鮮奶吐司、麥香吐司，還有獲得台北市營養師公會專業營養師夏子雯推薦的機能吐司。其中，低鈉吐司去年9月21日開賣至今已售出超過30萬包，1包鈉含量約300毫克，強調可減少攝取80％的鈉含量，若依據食藥署公告每100克白吐司鈉含量為443毫克，低鈉吐司的鈉含量每100克僅90毫克。

今年1月11日再推出高鈣吐司和膳食纖維吐司，高鈣吐司添加鈣質和牛奶，1包含鈣量達1332毫克，可補充比1杯240c.c.鮮奶多5.5倍的鈣含量；膳食纖維吐司每包有18.8克膳食纖維能促進腸道蠕動，可滿足人體一天膳食纖維需求量50％，同時富含20億隻的乳酸菌，能改變細菌叢生態。

(中時 )