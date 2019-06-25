苗栗縣長徐耀昌25日視察泰安鄉公所行政大樓新建工程。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌25日視察泰安鄉公所行政大樓新建工程。（巫靜婷攝）

歷經49年歲月及大小風災與地震危害，泰安鄉公所建築結構不僅耐震度不符法規，結構更出現安全疑慮，加上辦公及停車空間嚴重不足，苗縣府獲內政部補助辦理重建，預計明年5月完工，目前進度超前逾2成。

苗栗縣多處鄉鎮市公所建築老舊不敷使用，縣府陸續辦理重建計畫，改善辦公空間及洽公環境，除了泰安，三灣、銅鑼、頭份、西湖、後龍均計畫辦理拆除重建，縣府爭取前瞻基礎建設挹注經費外，部分費用需由公所自行負擔，日前後龍鎮傳出因籌不足1億多元重建費，將賣舊校地籌錢。

去年7月底動土的泰安鄉公所行政大樓，總工程經費為7800萬元，獲得內政部「健全地方發展均衡基礎建設計畫」補助約5500萬元，其餘由縣府補助及公所自籌款支應，25日縣長徐耀昌視察工程進度，營造單位指出，新建築樓高4層，總樓板面積約1069.2坪，其中1樓作為室內停車場使用。

新建築利用階梯串聯2樓入口大廳，建物融入綠建築節能概念，並展現泰雅與客家在地文化風格，納入防災與無障礙設施，新址位於通往泰安溫泉區的交通路線上，且位於豆腐街重要區段，期盼結合周邊觀光產業，提供部落更完善服務，成為泰安新地標。

(中時 )